Wekdienst 21/2: Rutte naar May en programma Pinkpop bekend

Goedemorgen! Vandaag spreekt premier Rutte in Londen zijn ambtgenoot May, wordt het programma van festival Pinkpop bekendgemaakt en debatteert de Tweede Kamer over Schiphol en lerarensalarissen.

De komende uren vriest het licht en komt mogelijk een enkele mistbank voor. Verder schijnt de zon vandaag geregeld en wordt het vanmiddag 4 tot 6 graden bij een matige noordoostenwind.