George Clooney en Oprah Winfrey geven miljoen voor anti-wapendemonstraties

In de strijd tegen het wapengeweld op Amerikaanse scholen hebben nu ook acteur George Clooney en presentatrice Oprah Winfrey zich gemengd. George en zijn vrouw Amal hebben 500.000 dollar aan de organisatoren van demonstraties tegen de soepele regels voor wapenbezit in Amerika geschonken. "Uit naam van onze kinderen Ella en Alexander", schrijven de twee in een verklaring.

Ook Winfrey heeft 500.000 dollar gedoneerd. "George en Amal, ik ben het volledig met jullie eens. Laten we onze krachten bundelen. Ik doneer ook 500.000 dollar aan March For Our Lives", schrijft ze op Twitter.

George en Amal hebben ook toegezegd dat ze mee zullen lopen in de zogenoemde March for Our Lives (Mars voor onze levens) die op 24 maart in Washington wordt gehouden. Op die dag zullen ook in andere steden demonstraties gehouden worden.

Solidariteit

Naar aanleiding van de bloedige schietpartij op een school in Florida vorige week komen steeds meer scholieren in het hele land in actie. Een oud-scholier van 19 schoot 17 mensen dood op de Mary Stoneman Douglas High School. Uit solidariteit met de slachtoffers gaan scholieren overal in Amerika de straat op en eisen dat de regels om wapens te mogen kopen worden aangescherpt.

Leerlingen uit Coral Springs die de aanslag van vorige week woensdag overleefden, zijn per bus op weg naar de hoofdstad van Florida, Tallahassee, zo'n zeshonderd kilometer verderop. Daar willen ze morgen betogen en druk zetten op de politici om de regels te veranderen.

Er ligt al jaren een pakket aan wetsvoorstellen op tafel, maar de Republikeinse meerderheid in de staat Florida houdt de invoering daarvan al sinds 1999 tegen. Toch lijkt er iets veranderd sinds het bloedbad in Coral Springs. Een aantal Republikeinen heeft gezegd dat ze nog eens naar de wetten zullen kijken.

Sterren solidair

Op sociale media betuigen popsterren als Justin Bieber en Lady Gaga hun steun aan de scholieren die in actie komen tegen de makkelijke manier waarop Amerikanen een vuurwapen kunnen kopen.

De waarnemend burgemeester van Dallas heeft een beroep gedaan op de National Rifle Association (NRA) om zijn jaarlijkse bijeenkomst te verplaatsen naar een andere stad. Hij is bang voor grootscheepse betogingen en mogelijk rellen.

De NRA is een lobbyorganisatie van voorstanders van wapenbezit in Amerika. Begin mei komen ze drie dagen bij elkaar in Dallas, er worden 80.000 wapenliefhebbers verwacht. Een woordvoerder heeft al gezegd zich niets aan te trekken van de oproep.