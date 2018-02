Politie schiet man in been na overval op supermarkt Schiedam

Een man is vanavond door de politie in zijn been geschoten na een overval op een supermarkt in Schiedam. Hij en een andere overvaller zijn aangehouden.

Na de overval gingen de mannen er op een scooter vandoor. Ze werden achtervolgd door een helikopter van de politie en er reden ook agenten in auto's achter de daders aan. Uiteindelijk werden ze klemgereden, schrijft RTV Rijnmond.

Vervolgens renden de twee weg, waarna een van de overvallers in zijn been werd geschoten. De ander gaf zich volgens een woordvoerder van de politie toen ook over.