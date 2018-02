Rusland geeft toe: tientallen Russen slachtoffer bij strijd Syrië

De Russische regering heeft voor het eerst toegegeven dat er "enkele tientallen" Russen gewond zijn geraakt of zijn gedood bij de strijd in Syrië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf geen details over de slachtoffers of data wanneer ze zijn aangevallen.

De verklaring zegt ook niet of het gaat om huursoldaten, maar spreekt slechts over "Russische burgers die op eigen initiatief naar Syrië gingen om verschillende redenen".

Rusland houdt vol dat het geen grondtroepen heeft in Syrië en zegt dat alleen de luchtmacht in het land is om de strijdkrachten van president Assad te ondersteunen.

Stil

De regering van president Poetin hield zich lang stil over slachtofferaantallen van Russen die de Syrische president Assad helpen bij de burgeroorlog, maar gaf eerder schoorvoetend toe dat er "waarschijnlijk vijf" Russen waren omgekomen bij een aanval in de provincie Deir al-Zour.

Op woensdag 7 februari voerden de Verenigde Staten zware luchtaanvallen uit op pro-Asssad-troepen die de rivier de Eufraat wilden oversteken. Volgens sommige bronnen kwamen daar honderd Russische huursoldaten bij om.

Correspondent David Jan Godfroid denkt dat de Russische erkenning iets te maken heeft met de komende verkiezingen in Rusland. "Poetin kan geen dode Russische staatsburgers blijven verstoppen, ook al maken ze officieel geen deel uit van de Russische strijdkrachten. Dat gaat zich tegen hem richten."