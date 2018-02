Rechercheur Geertje staat soms een dag lang kopietjes te maken

Geertje werkt als rechercheur bij de politie in Amsterdam en heeft een stapel van honderden A4'tjes naast zich liggen. Daar staat op waarom rechercheurs camerabeelden willen opvragen, of waarom het nodig is om iemand af te luisteren of te volgen.

Werk dat volgens Geertje uiteindelijk nutteloos is bij de vervolging van een verdachte.

"Er staat namelijk geen enkel bewijs in die stapel papieren", zegt Geertje, die haar volledige naam niet gepubliceerd wil hebben. De papierwinkel is vooral bedoeld om geen inbreuk te maken op de privacy van verdachten. "Het werk is nuttig omdat we die middelen willen inzetten, maar het levert dus geen enkel bewijs op. Het gaat puur om de verantwoording."