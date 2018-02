Nederlandse piloot wint fotoprijs met 'waanzinnige noorderlicht-show'

De cockpitfoto's van Van Heijst zijn inmiddels wereldwijd opgepikt. "De kracht van mijn foto's is misschien wel dat er geen politieke boodschap in zit. Het is universeel, voor iedereen wereldwijd heeft het iets moois."

Een favoriete foto heeft Van Heijst niet, bijzondere herinneringen wel. "Een van de allermooiste dingen die ik heb gezien was heel moeilijk vast te leggen in een plaat. Het was een hele lange vlucht van Chicago naar Zhengzhou in China, via de Noordpool."

"Zo'n 7,5 uur lang hebben we een waanzinnige show van het noorderlicht gezien. Van alle kanten, van horizon tot horizon. Het was genieten. We vlogen over de Noordelijke IJszee en het noorderlicht werd gereflecteerd door de ijsschotsen in het water. Dat was ongelooflijk mooi. Ik heb er foto's van gemaakt, maar het vat niet samen hoe mooi het was, die bewegingen."