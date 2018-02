Stemmen is voor de meeste kiezers geen rationeel proces

Vanaf morgen, exact een maand voor de gemeenteraadsverkiezingen, is de digitale stemhulp het Kieskompas te raadplegen voor tientallen gemeenten. Vorige week gingen 44 Stemwijzers al online. Vanaf nu zijn drie grote stemhulpen, inclusief Mijnstem, voor het eerst samen te vinden op één platform, zodat geïnteresseerden minder hoeven rond te klikken als ze een stemhulp zoeken. Amsterdam heeft ze bijvoorbeeld alle drie.

Maar wat nu als je in een gemeente woont waar géén digitale hulpmiddelen beschikbaar zijn voor de twijfelende kiezer? Hoe informeer je je in een tijd waarin burgers volgens onderzoek met name in kleinere gemeenten ook al nauwelijks bestuurlijk nieuws onder ogen krijgen? En, misschien nog wel een belangrijker vraag: is dat een probleem voor de gemiddelde kiezer?

Gemeentepagina's

Om met de laatste vraag te beginnen: nee, dat is geen probleem. De onderzoekers mogen dan turven dat er online en offline steeds minder berichten beschikbaar zijn over de gemeentepolitiek, volgens hetzelfde onderzoek hebben de meeste mensen helemaal niet het idee dat ze slecht geïnformeerd worden.

Hoe komt die informatie dan precies bij ze? Onderzoeksbureau Ipsos vroeg het bij de raadsverkiezingen van vier jaar geleden en kwam erachter dat bijna de helft gebruik maakt van een huis-aan-huis-krant. Die bevatten vaak ‘gemeentepagina’s’, ingekocht door het gemeentebestuur, waarop informatie is te vinden over besluiten die zijn genomen of eraan komen.