EK vrouwenvoetbal leverde Utrecht bijna 4 miljoen euro op

Het EK vrouwenvoetbal in Nederland van afgelopen zomer heeft Utrechtse ondernemers 3,9 miljoen euro opgeleverd. Het geld werd vooral uitgegeven aan hotelovernachtingen en in caf├ęs en restaurants, blijkt uit een analyse van de gemeente Utrecht en de Stichting EK Vrouwen 2017.

Utrecht organiseerde vier groepswedstrijden, waaronder de openingswedstrijd Nederland-Noorwegen. Ook was de stad het decor van de huldiging van de Nederlandse vrouwen. Speelsters en staf maakten een boottocht door de grachten naar Park Lepelenburg, nadat ze Europees kampioen waren geworden. Die huldiging is niet meegenomen in de analyse, schrijft RTV Utrecht. De wedstrijden trokken in totaal een kleine 40.000 bezoekers, van wie 86 procent uit Nederland kwam.

Utrechtse amateurclubs hoopten tijdens het toernooi meer meisjes te interesseren voor voetbal. Dit seizoen zijn volgens de gemeente 2224 vrouwen en meisjes lid van een voetbalclub. Een jaar eerder stond de teller op 1961.