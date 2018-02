Maker van Vegter's Rolletjes is failliet

De maker van Vegter's Rolletjes en de Vegter's Knijpertjes is failliet. Het koekje, dat vooral in het noorden en oosten van het land rondom oud en nieuw wordt gegeten, werd gemaakt door banketfabriek Jac. Vegter in Hoogezand.

Volgens de curator is het bedrijf niet failliet doordat de verkoop van de koekjes niet goed liep. Het heeft volgens hem meer te maken met producten die de rest van het jaar worden verkocht.

"Er worden ook koekjes gemaakt met chocola, omdat we niet het hele jaar door Vegter's Rolletjes eten. Op die koekjes is de winstmarge heel klein door grote internationale concurrentie. Daarnaast is het bedrijf een grote Duitse afnemer kwijtgeraakt. En dan houdt het op."

Goede hoop op overname

Bij Vegter's in Hoogezand werken 24 vaste medewerkers en 15 uitzendkrachten. Voor het faillissement was er al belangstelling voor een overname van het bedrijf. "Die belangstelling is er nog steeds", zegt de curator tegen RTV Noord. "Dus ik houd goede hoop."

De banketfabriek Jac. Vegter bestond sinds 1874. 2008 was voor Vegter een recordjaar. De fabriek produceerde toen 25 miljoen rolletjes.