'Als de minister binnenkomt valt iedereen stil'

Minister van Sociale Zaken Koolmees staat voor een zware taak. Hij wil én een nieuw pensioenenstelsel introduceren én evenwicht bereiken op de arbeidsmarkt én betere immigratieregels invoeren. Onderwerpen waarbij hij steun nodig heeft van het maatschappelijk speelveld.

De eerste honderd dagen was het dan ook vooral praten. "Met vakbonden, werkgevers, de MBO Raad, noem maar op." Op de vraag waarom juist hij is gevraagd voor deze taak, krijgen we van hem geen antwoord. Maar D66-leider Pechtold weet precies waarom hij geknipt is voor de baan: "Koolmees is een knuffelbeer die ook spijkerhard is." Daarbij weet hij alles van de inhoud.

Thuis is Koolmees "gewoon papa", zegt hij in de NOS-camera. Zijn kinderen van 6 en 3 hebben eigenlijk nog niet echt door dat hun vader minister is. Iedere ochtend brengt hij hen op de fiets naar school, "maar dat is nadrukkelijk niet een statement".