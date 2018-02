Raad van State: geen referendum over afschaffen referendum kan

De wetgever is bevoegd om te besluiten dat er geen referendum wordt gehouden over het afschaffen van het raadgevend referendum. Dat schrijft de Raad van State in een nadere toelichting op verzoek van de Tweede Kamer.

Vorige week debatteerde de Kamer over het plan van het kabinet om het raadgevend referendum af te schaffen. Oppositiepartijen hadden veel kritiek en waren vooral fel tegen het voorstel om het onmogelijk te maken de afschaffingswet zelf aan een referendum te onderwerpen. Minister Ollongren verdedigde dat plan, maar uiteindelijk werd het debat geschorst in afwachting van nadere uitleg door de Raad van State.

Juridisch effectief, geen politiek oordeel

De Raad noemt de in het wetsvoorstel opgenomen constructie "in juridische zin effectief". Maar het adviescollege wil er niet over oordelen of het wenselijk is om over de intrekkingswet geen referendum te houden. "Dat is een politieke vraag, die door de wetgever moet worden beantwoord".

Vanavond gaat het debat in de Tweede Kamer verder. Donderdag is de stemming over het wetsvoorstel. Als de Tweede Kamer akkoord is gegaan, moet ook de Eerste Kamer nog instemmen met de afschaffing van het raadgevend referendum.