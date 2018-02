Smokkelaars Syrische vluchtelingen krijgen celstraffen tot vijf jaar

Een bende mensensmokkelaars is veroordeeld voor de smokkel van 58 Syrische vluchtelingen naar Noord-Europese landen. De rechtbank in Zwolle heeft de vier, die opereerden vanuit Eindhoven, celstraffen opgelegd tot vijf jaar. De bendeleider, Zeiad D., moet de staat zijn veronderstelde winst van 181.000 euro terugbetalen.

Het OM vermoedt dat de bende 370 Syriërs heeft gesmokkeld, daarvan acht de rechtbank 58 zaken bewezen. De bende ronselde via tussenpersonen vluchtelingen in Turkije. Zij werden met busjes opgehaald in Italië, Griekenland en Hongarije.

7700 euro

De totale tocht vanuit Turkije kostte tot wel 7700 euro, waarvan zo'n 700 euro voor de rit door Europa was. Vluchtelingen werden naar onder meer Nederland, Denemarken en Zweden gebracht.

Zeiad D. werkte samen met zijn neef Khalid. Die kreeg twee jaar cel, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk. De twee anderen zijn veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk, en drie jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk.