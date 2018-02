OM eist celstraf tegen ontuchtige eigenaar christelijk zorgcentrum

Van E. heeft Thirza volgens het OM van 2011 tot en met 2015 misbruikt. De eigenaar en oprichter van de evangelische zorginstelling Hoeve Jedidja was toen al met pensioen, maar werd naar eigen zeggen gevraagd "mee te denken" over Thirza.

Zij had zich met persoonlijke problemen gemeld bij De Neshoeve in Ridderkerk, een andere vestiging van het centrum. Volgens het OM kampte ze al vijftien jaar met stoornissen en angsten.

Van E. zegt dat hij zich ontfermde over Thirza, maar hij ontkent dat hij een seksuele relatie met haar heeft gehad. "Zij voelde zich twintig jaar ouder, ik twintig jaar jonger. Dus we pasten perfect bij elkaar", zei Van E. bij de rechtszitting. "Ik leek op haar grootvader, die net was overleden. Ik zag mezelf als grootvader-vriendfiguur." Thirza was volgens Van E. suïcidaal.

Seksueel getinte Skype-gesprekken tussen Van E. en Thirza, maar ook tussen Van E. en Thirza's moeder, deed de verdachte in de rechtszaal af als "grapjes" en "codetaal". Volgens Van E. vertelde de moeder van Thirza haar dochter over haar seksuele relatie met Van E., waarna Thirza "van streek" raakte. Ze maakte later bij het pastorale team van de zorginstelling melding van misbruik.

Nabestaanden van Thirza kregen tijdens de zitting geen spreekrecht; dat kan alleen als de zaak gaat over het overlijden van het slachtoffer. De uitspraak van de rechter volgt over twee weken.

Eerdere veroordeling

Eind 2002 deden werknemers van zorgcentrum Jedidja aangifte tegen hun directeur. Zij beweerden dat tien jaar lang door hem te zijn misbruikt. Van E. werd verschillende keren aangehouden, maar door gebrek aan bewijs moest justitie hem steeds laten gaan. In 2006 werd hij vrijgesproken. Nadat het OM in beroep was gegaan, sprak ook het gerechtshof hem vrij.

In 2016 werd Van E. wél veroordeeld. Hem werd drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, opgelegd voor ontucht met vier patiëntes. Van E., die seks gebruikte als therapievorm, werd vrijgesproken van verkrachting. Twee patiënten hadden aangifte tegen hem gedaan.

Ook zus Thirza mogelijk vermoord

In de zaak die vandaag voor de rechter kwam, stond alleen het mogelijk misbruiken van Thirza door Van E. centraal, maar er speelt nog meer. Thirza is namelijk de dochter van Linda den H., die ook werkzaam was in Jedidja. Zij wordt samen met haar echtgenote Leo den H. verdacht van het vermoorden van haar andere dochter, Joëlle, in 2012.

Joëlle kwam net als haar zus op 29-jarige leeftijd om het leven. In eerste instantie werd gedacht aan zelfmoord, maar naar aanleiding van de dood van Thirza startte een coldcaseteam van de politie Rotterdam een onderzoek naar deze zaak.

Dat onderzoek leidde twee weken geleden tot de arrestatie van het echtpaar. Het stel uit het Noord-Hollandse Zwaag wordt verdacht van moord, dan wel het opzettelijk toedienen van een dodelijk of euthanasiemiddel.

Bovendien wordt onderzocht of het echtpaar in 2016 bij drie andere sterfgevallen in de zorginstelling betrokken was. Daaronder valt ook de dood van Thirza, die tot nu toe dus als zelfmoord werd beschouwd.