Straf voor Nijmeegse doodrijders blijft vier jaar

Twee mannen zijn terecht veroordeeld tot vier jaar cel voor het doodrijden van een voetganger op een zebrapad in Nijmegen, heeft de Hoge Raad besloten.

Acht jaar geleden wilden de twee een overval plegen op een hotel. Op de vlucht voor de politie reden ze iets verderop een 50-jarige man uit Arnhem aan. Hij overleefde die botsing niet.

De twee verdachten bleven elkaar aanwijzen als bestuurder van de scooter. Het hof in Arnhem sprak de twee vanwege deze onduidelijkheid in 2012 vrij, schrijft Omroep Gelderland. Justitie ging tegen die beslissing in beroep.

Daarna veroordeelde het hof de twee alsnog voor dood door schuld in het verkeer. Daar maakten de mannen opnieuw bezwaar tegen bij de Hoge Raad. Die heeft nu bepaald dat de twee hun straffen alsnog moeten uitzitten.