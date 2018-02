Met een rammelende maag schuilen voor de bommen in Oost-Ghouta

Al vijf jaar is Oost-Ghouta praktisch afgesloten van de buitenwereld. Vorige week kwam het eerste hulpkonvooi in twee maanden eindelijk aan in de noodlijdende enclave. Goed nieuws, maar een druppel op een gloeiende plaat, zegt de chef van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties in Syrië.

In een interview met het Duitse dagblad Tagesspiegel vertelt Jakob Kern dat het in de voorstad nog nooit zo slecht is gegaan. Bewoners leven noodgedwongen min of meer ondergronds. "Ze durven niet naar buiten te gaan, omdat er altijd bombardementen zijn. Er is bijna niets meer te eten en het laatste beetje voedsel is haast onbetaalbaar."

'Zelfs verkoudheid is levensbedreigend'

De VN kwam eind vorig jaar al met een rapport over de schrijnende situatie in Oost-Ghouta. 175.000 inwoners zijn ondervoed, er is een groot tekort aan medicijnen en medische zorg. Volgens Kern kan onder deze omstandigheden "zelfs een verkoudheid" levensbedreigend zijn.

De weinige, gebrekkige medische centra in de wijk zijn door de luchtaanvallen overbelast. Er zijn honderden gewonden, soms volledig bedolven onder het puin. De onderstaande beelden zouden zijn gemaakt door reddingswerkers, vlak na een van de recente beschietingen: