Advocaat verhoort Sonja Holleeder: u schetst een gitzwart beeld van uw broer

14.36 uur

Advocaat Janssen citeert uit tientallen telefoontaps waaruit volgens hem blijkt dat Sonja en haar kinderen helemaal geen hekel hadden aan Willem. Hij leest met een lieflijk toontje sms'jes van de kinderen van Sonja aan hun "oompie" voor. Ze bedanken hem voor de cadeau's, vragen hulp, sturen hem kusjes.

Janssen: "U zegt steeds dat de verstandhouding zo slecht was, dat blijkt niet uit deze gesprekken."

Sonja : "We moesten gewoon blijven doen. Dat kun je niet begrijpen als je het niet zelf hebt meegemaakt. Het is voor niemand te begrijpen hoe dat was."

Sonja zegt dat ze geen keuze had. "Willem bleef maar zeggen: je weet wat ik met Corretje heb gedaan." En dan stond volgens haar het schuim op zijn mond.

Sonja: "U doet nu alsof hij een gewone familieman was, maar dat gaat hem niet worden (...) U kunt me wel honderden gesprekken voorhouden waaruit dit blijkt."

Janssen: "Dat klopt, ik heb er wel honderden."

Rechter: "Laten we even pauzeren, dan kunt u even op adem komen mevrouw."