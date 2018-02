Straffen in Valkenburgse zedenzaak blijven gelijk

De zes straffen die zijn uitgedeeld in de Valkenburgse zedenzaak, blijven gelijk. De mannen die seks hadden met een minderjarig meisje houden een dag cel en een taakstraf, oordeelde de Hoge Raad.

Justitie was het niet eens met de straf en ging in beroep tegen de eerdere uitspraak. De mannen moeten volgens justitie langer de cel in, maar de Hoge Raad geeft ze daarin geen gelijk.

De mannen werden veroordeeld voor het hebben van seks met een 16-jarig meisje dat in 2014 in een hotelkamer in Valkenburg gedwongen werd tot betaalde seks. Haar pooier Armin A. werd eerder al veroordeeld tot 2 jaar cel.

De zaak bracht veel commotie teweeg, schrijft 1Limburg. Zo pleegden twee verdachten nog voor het begin van het proces zelfmoord.