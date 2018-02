Straf Utrechtse serieverkrachter houdt stand bij Hoge Raad

De straf voor de Utrechtse serieverkrachter Gerard T. is definitief. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. T. werd door de rechtbank Arnhem en in hoger beroep veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van 16 jaar voor vier verkrachtingen in 1995 en 2001. De Hoge Raad handhaaft die straf.

De inmiddels 54-jarige T. verkrachtte jonge vrouwen in Utrecht, De Bilt en Bunnik, maar volgens zijn advocaat was het proces niet eerlijk. Met name het bewijs voor een verkrachting in 2001 zou niet goed zijn. De Hoge Raad acht de verkrachtingen bewezen en ziet geen aanleiding het vonnis van Arnhem te vernietigen.

T. kreeg geen tbs opgelegd, omdat hij niet wilde meewerken met een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Momenteel bekijkt minister Dekker of het mogelijk is veroordeling tot tbs zonder medewerking van de verdachte makkelijker te maken.