Podcast #DeDag: 'Pijn van ouders Nicky Verstappen raakt je in ziel'

Zaterdag start een ultieme poging om de moordenaar van Nicky Verstappen te vinden: het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) neemt in het grootste dna-verwantschapsonderzoek ooit het dna van 21.500 Limburgse mannen onder de loep.

Journalist Claire van Dyck van Dagblad de Limburger, die zich al 20 jaar met de zaak bezighoudt, weet nog precies waar ze was toen ze voor het eerst over Nicky hoorde. "Op de redactie kwam een vermissingsbericht binnen. Toen hadden we nog de hoop dat hij levend zou worden teruggevonden", vertelt ze in De Dag.

Volgens Van Dyck zijn de belangrijkste vragen over de vermissing en de dood van Nicky nog steeds niet ingevuld. "Dat is gekmakend voor zijn ouders", vervolgt ze. "Ze vragen zich dag in dag uit af wat zijn laatste woorden waren, of hij pijn heeft gehad en waarom juist hun Nicky verdween. Dat maakt zoveel indruk. Hun pijn raakt je in de ziel."

De 11-jarige Nicky Verstappen verdween in 1998 tijdens een jeugdkamp op de Brunsummerheide. Hij ging 's avonds om 22.00 uur slapen en bleek de volgende ochtend verdwenen. Een dag later werd hij dood teruggevonden.