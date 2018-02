'Facebook-manager zegt sorry na foute tweets over Rusland-onderzoek'

Lang niet alles wat Goldman deelde via Twitter was fout, maar doordat sommige dingen niet klopten en andere berichten context misten, schiep hij meer onduidelijkheid over het Rusland-onderzoek en de positie van Facebook. Dat was reden voor The New York Times om al zijn berichten te onderwerpen aan een factcheck.

Later had de vicepresident ook wel door dat hij ongelukkige formuleringen had gebruikt. In een reactie op een andere Twitter-gebruiker zei hij dat "de Russen zeker voor Trump waren".