Politie pakt opnieuw leider No Surrender op

In Klazienaveen heeft de politie een 54-jarige leider van motorclub No Surrender opgepakt. De man wordt verdacht van leiding geven of in ieder geval deelname aan een criminele organisatie die landelijk opereert.

De man wordt ook verdacht van twee (zware) mishandelingen in 2015, mogelijk in combinatie met diefstal, afpersing en bedreiging. Het gaat volgens de politie om twee zaken waarbij leden uit de motorclub werden gezet. In zijn woning wordt een huiszoeking gedaan.

Eerder pakte de politie al twee andere leiders van No Surrender op. Woensdag werd de 41-jarige Rico R. in zijn huis in Hulst opgepakt. In december werd Henk Kuipers, een andere leider van de motorclub, gearresteerd in Emmen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Verbod

Na de aanhouding van Kuipers maakte justitie bekend een verbod op No Surrender te onderzoeken. De politie zegt dat No Surrender zich bezighoudt met geweld en drugshandel.

Vorig jaar werd het thuishonk van de motorclub in Emmen gesloten en gesloopt. Uit onderzoek bleek dat vanuit het clubhuis werd gehandeld in harddrugs.