Wekdienst 20/2: Lubbers begraven en shorttrackers in actie

Goedemorgen! Oud-premier Lubbers wordt vandaag begraven, de Kamer debatteert opnieuw over de afschaffing van het referendum en in Pyeongchang komen de shorttrackers in actie.

In het noordoosten vriest het nog en in het zuidwesten valt wat regen. Later wordt het overal droog, met steeds meer zon. Het wordt een graad of 6.