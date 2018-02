Recordaantal mensen met motorrijbewijs, steeds meer 50-plussers op motor

Steeds meer Nederlanders hebben een motorrijbewijs. Op 1 januari hadden zo'n 1,4 miljoen mensen een Nederlands motorrijbewijs, heeft het CBS becijferd. Dat is ongeveer een op de negen volwassenen. Onder hen zijn steeds meer 50-plussers, ruim 800.000.

In 1987 bedroeg het aantal mensen met een motorrijbewijs nog 917.000, nu zijn het er dus een half miljoen meer. Vorig jaar slaagden 27.000 mensen voor hun examen. Dat is het hoogste aantal sinds 2003, meldt de Bovag op basis van het CBR.

Niet alleen hebben 50-plussers steeds vaker een motorrijbewijs, ook bezitten ze steeds vaker een motorfiets. In 2017 waren er in Nederland bijna 656.000 motorfietsen geregistreerd, waarvan ongeveer de helft (328.000) in bezit waren van mensen boven de 50. In 2014 waren die getallen respectievelijk 654.000 en zo'n 291.000.

Drenthe en Zeeland

Onder de 50 jaar is het aantal mensen met een motorrijbewijs (-13 procent) of het bezit van een motor (-12 procent) juist afgenomen.

In Drenthe en Zeeland hebben relatief veel mensen een motorrijbewijs. In Rotterdam en Amsterdam hebben heel weinig mensen een motorrijbewijs of een motor.