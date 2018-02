NPB: recherche zwaar overbelast, criminelen kunnen hun gang gaan

Gebrek aan capaciteit is de rode draad in het verhaal van de rechercheurs, die zijn gebundeld in het rapport 'Noodkreet recherche!'. Maar een op de drie aanvragen voor bijvoorbeeld observatieteams of digitale experts kan in behandeling worden genomen. Daardoor duren onderzoeken onnodig lang of worden ze gestaakt. Ook de forensische opsporing kan de vele verzoeken volgens het rapport niet meer aan.

Zedenrechercheurs zijn overbelast omdat ze veel extra werk hebben gekregen op het gebied van mensenhandel, kinderporno en wraakporno. Volgens de NPB is seksueel misbruik een onderschat maatschappelijk probleem.

Ook is het aantal misdrijven waarbij ouderen slachtoffer worden enorm gestegen en krijgen bijvoorbeeld babbeltrucs te weinig aandacht, zeggen de ondervraagde rechercheurs.