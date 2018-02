Oud-president Fujimori van Peru moet opnieuw terechtstaan

Oud-president Alberto Fujimori van Peru moet opnieuw terechtstaan. Fujimori kreeg in december gratie van de huidige president vanwege zijn slechte gezondheid. Hij zat sinds 2009 een celstraf uit van 25 jaar wegens corruptie en mensenrechtenschendingen.

Een rechtbank heeft nu bepaald dat dat niet betekent dat de oud-president is gevrijwaard van een nieuwe rechtszaak over de dood van zes boeren in Pativilca in 1992. Een paramilitaire groep schoot de zes dood tijdens Fujimori's bewind.

De advocaat van de 79-jarige Fujimori zegt de uitspraak te bestuderen, mogelijk gaat de oud-president in beroep. Ook 22 anderen moeten volgens de BBC terechtstaan voor de moorden in Pativilca.

Lichtend Pad

Fujimori kreeg op Kerstavond gratie omdat hij ongeneeslijk ziek zou zijn. Het kwam president Pedro Pablo Kuczynski op veel kritiek te staan in Peru en van mensenrechtengroeperingen. De figuur van de oud-president verdeelt Peru diep, hij wordt gerespecteerd en gehaat.

Fujimori regeerde het land van 1990 tot en met 2000 met ijzeren vuist en had zijn handen vol aan de guerrillabeweging Lichtend Pad. Tienduizenden mensen kwamen tijdens de strijd tussen de overheid en de maoïstische guerrilla's om het leven. In 2000 vluchtte hij naar Japan. In 2005 werd hij in Chili opgepakt en twee jaar later uitgeleverd.