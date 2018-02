Hof Pennsylvania deelt zelf nieuwe kiesdistricten in voor Huis

Het hoogste hof in Pennsylvania heeft de kiesdistricten in de Amerikaanse staat opnieuw ingedeeld. De nieuwe samenstelling vergroot de kansen van de Democraten om meer zetels in de staat te winnen voor het Huis van Afgevaardigden.

Het hof had de kaart eerder al ongeldig verklaard, omdat de achttien kiesdistricten zo ingetekend waren door de Republikeinen dat zij er oneerlijk voordeel uit haalden, het zogenoemde gerrymandering. De Republikeinen in de staat moesten van het hof de kaart opnieuw indelen en door de Democratische gouverneur laten goedkeuren, maar de partijen konden het niet eens worden over de grenzen van de nieuwe districten.

Gelijk speelveld of gerrymandering

Daarop besloot het hof het zelf te doen. Vier van de zeven rechters stemden voor de nieuwe samenstelling van de kiesdistricten, drie stemden tegen. Volgens Democratische politici is er nu weer sprake van "een gelijk speelveld", de Republikeinen spreken van "gerrymandering door de Democraten".

De Republikeinen zullen de nieuwe kaart deze week nog aanvechten bij de federale rechter. De partij stelt dat volgens de grondwet wetgevers en gouverneurs de kiesdistricten mogen bepalen, die verantwoordelijkheid ligt niet bij de rechterlijke macht.

De nieuwe kiesdistricten moeten op 15 mei van kracht zijn bij de voorverkiezingen. Dan worden de kandidaten bepaald die meedoen aan de tussentijdse verkiezingen voor het Congres in november.

Pennsylvania

In Pennsylvania wonnen de Republikeinen de laatste drie verkiezingen telkens 13 van de 18 kiesdistricten. Dat is opmerkelijk aangezien het totaal aantal stemmen bij verkiezingen ongeveer gelijk verdeeld is over de twee partijen en er meer Democratische dan Republikeinse kiezers zijn geregistreerd in de staat.

De Amerikaanse staten tellen in totaal 435 kiesdistricten, ieder district kiest een vertegenwoordiger voor het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen hebben nu een meerderheid van de zetels in handen.