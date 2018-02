Man opgepakt na vondst dode vrouw in huis in Hattem

In een huis in Hattem is een dode vrouw gevonden. Een man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood, meldt de politie.

Agenten gingen naar de woning na een melding. De arrestant werd in het huis opgepakt en wordt verhoord op het politiebureau.

Wat de relatie van de man tot de vrouw is, is niet bekendgemaakt. Ook over de identiteit van het slachtoffer en de arrestant is niets gemeld.

De woning en een deel van de Kraaijenbergstraat zijn door de politie afgezet. Er vindt technisch onderzoek plaats en ook buurtonderzoek, waarbij omwonenden worden gehoord.