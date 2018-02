Pekela gaat hard optreden in 'seksbos'

De gemeente Pekela gaat buitengewone opsporingsambtenaren inzetten in het Emergobos, ook bekend als het 'seksbos' tussen Oude Pekela en Westerlee.

Op dit moment worden de roosters van de ambtenaren aangepast zodat ze het bosgebied in hun rondje mee kunnen nemen, zegt burgemeester Jaap Kuin op RTV Noord. Waar nodig zullen zij optreden. Kuin: "De slagbomen worden best vaak kapotgemaakt, auto's rijden te hard en staan soms op plekken waar ze helemaal niet mogen staan. Het gaat om handhaven en zichtbaar zijn."

Omwonenden klagen al jaren over de overlast die ze door het seksbos ondervinden. Zij worden naar eigen zeggen vaak aangesproken, lastiggevallen en soms zelfs achtervolgd door onbekenden.

Haag van mannen

Afgelopen zomer nam de onrust toe toen de zogenoemde stichting Keelbos openlijk pleitte voor het toestaan van (homo-)seksuele ontmoetingen in het Emergobos. Buurtbewoners reageerden in een open brief: "Weet u hoe het voelt als je zoon tussen een haag van mannen door moet fietsen die maar 1 ding willen, namelijk seks? Weet u hoe het voelt als je dochter van 15 wordt gevraagd om te neuken? Terwijl ze helemaal in haar eentje over de weg fietst? Zonder sociale controle?"

De open brief wordt komende donderdag besproken op een rondetafelconferentie in Winschoten. Daarbij aanwezig zijn niet alleen omwonenden maar ook de gemeenten Oldambt en Pekela, de politie, Staatsbosbeheer, LHBT-belangenorganisatie COC en stichting Keelbos.