Braziliaanse krant stopt met Facebook (en hoopt op navolging)

Er is daarnaast vrees dat minder nieuws op Facebook leidt tot meer nepnieuws. Daarbij wordt gewezen op zes testlanden, waar het echte nieuws wordt gescheiden van nieuwtjes van vrienden en familie. The New York Times constateerde al eerder dat dat zorgt voor een toename van nepnieuws. Facebook zei eerder geen plannen te hebben om de gescheiden tijdlijn verder uit te rollen.

Of er nu wel of niet meer nepnieuws komt door de veranderingen: iedereen is wakkergeschud en op zijn hoede. In Brazilië zijn in oktober van dit jaar presidentsverkiezingen. Een maand later zijn in de VS verkiezingen voor het Congres. De inlichtingendiensten in de VS waarschuwden eerder deze week dat Russische 'trollen' dan opnieuw zullen proberen om onrust te stoken.

Ware ziekte

In Brazilië is nepnieuws volgens onderzoeker Pablo Ortellado niet eens het echte probleem, maar een symptoom. "De ware ziekte is de politieke polarisatie. 90 procent van wat deze mensen op Facebook aanklikken of delen komt overeen met hun eigen denkbeelden."

Ortellado ziet het protest van de krant Folha als een politieke geste, een boodschap. Het zal in de praktijk geen relevante verandering betekenen, denkt hij.

"Er zijn belangrijke aanwijzingen dat Facebook niet eens de belangrijkste verspreider is van nepnieuws in Brazilië. Het lijkt erop dat WhatsApp veel belangrijker is. Mensen sturen elkaar via die gesloten netwerken fake news, en omdat het privénetwerken zijn hebben we er geen zicht op en kunnen we er niets tegen doen."