Voorlopig dijkversterking zonder hoogwatergeul bij de Waal

De zogeheten hoogwatergeul in de West-Betuwe, die bedoeld was om ingezet te worden bij hoogwater in de Waal, lijkt van de baan. In plaats daarvan zullen de dijken in het gebied waarschijnlijk worden verhoogd en verbreed.

De provincie Gelderland is wél voor de aanleg van een geul tussen Varik en Heesselt, een lus waar water van de Waal bij hoogwater in zou kunnen wegstromen. Daardoor zou de waterstand van de Waal zakken.

Inwoners en deskundigen waren tegen de plannen omdat, wanneer de dijken zouden breken, de bewoners binnen de 'lus' slechts een kwartier de tijd zouden hebben om te vluchten.

Verdeeldheid in stuurgroep over advies

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vroeg de provincie, het waterschap en enkele betrokken gemeenten, verenigd in een stuurgroep, om advies over de aanpak die meer ruimte moet geven aan rivieren. Vanwege de klimaatverandering worden in de toekomst vaker hogere waterstanden verwacht.

Eerder deze maand bleek dat de stuurgroep hierover verdeeld was. De minister besloot naar Varik te gaan om ter plekke te spreken met de betrokkenen. Een meerderheid van de stuurgroep geeft nu de voorkeur aan het versterken van de dijken en het afgraven van de uiterwaarden. Na de zomer neemt de minister een definitief besluit.