Terugkeer thuiszitter erg moeilijk, maar initiatieven bieden hoop

Het aantal thuiszitters (leerlingen die langer dan drie maanden geen onderwijs krijgen) daalt niet en dat is een probleem, zegt het kabinet. Tientallen ouders hebben zich na een oproep gemeld bij de NOS omdat zij zich herkenden in die problematiek. Rode draad in die reacties is de lastige zoektocht naar maatwerk in het onderwijs. Maar er zijn ook positieve geluiden te horen over initiatieven die zijn opgezet om thuiszitters te helpen.

Alle kinderen zijn anders - en wat zij nodig hebben ook. Het ene kind heeft ingewikkelde medische zorg nodig, het andere uitdagendere leermethoden of specialistische begeleiding. En dat vraagt kennis en inzet, die vaak beide moeilijk te krijgen zijn: "Maatwerk vinden we terug in de folders en op de websites, maar in de praktijk wordt dit niet uitgevoerd", schrijft een van de ouders.

Schooltrauma

Een kind dat thuiszit, zet vaak het hele gezin onder druk: "Je kind af zien takelen, je gezin in crisis hebben en dan nog vechten is zo zwaar." Ouders geven ook aan dat ze zich niet gehoord voelen. "Je komt op een eenzaam eilandje terecht en je moet het maar zien te redden."

Veel ouders zeggen dat hun thuiszitter door verkeerde hulp een schooltrauma heeft. Dat maakt terugkeren naar school extra lastig, vinden zij. "Op het moment dat deze kinderen beschadigd thuis komen te zitten, zijn er goede specialisten nodig om deze kinderen te helpen. En dan is nog meer die flexibiliteit voor maatwerk nodig om kinderen weer leerbaar te krijgen", zo schrijft een ouder.