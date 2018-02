Koning reikt choreograaf Hans van Manen eremedaille uit

De choreograaf Hans van Manen heeft de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde voor Oranje gekregen. De medaille werd hem op Paleis Noordeinde omgehangen door koning Willem-Alexander, in aanwezigheid van koningin Máxima en prinses Beatrix, die met Van Manen bevriend is.

De medaille wordt toegekend aan mensen met uitzonderlijke verdiensten op de terreinen van kunst en wetenschap. Van Manen, nu 85, creëerde in zijn lange carrière meer dan 125 balletten, die door ruim 50 gezelschappen internationaal worden uitgevoerd. Hij is nog altijd de vaste choreograaf van Het Nationale Ballet.

In Nederland werd Van Manen eerder al benoemd tot Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en ontving hij de Erasmusprijs. In Frankrijk werd Van Manen vorig jaar benoemd tot Commandeur des Arts et des Lettres, de hoogste Franse onderscheiding voor podiumkunsten.

Andere dragers van de orde zijn cabaretier Paul van Vliet, kunstenares Marte Röling en musicus Frans Brüggen.