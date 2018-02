Actrice Jennifer Lawrence stopt even met acteren en wordt activist

De Amerikaanse actrice Jennifer Lawrence gaat strijden tegen corruptie en voor democratische waarden - en dan deze keer niet als held in een actiefilm, maar in de echte wereld.

"Ik ga proberen om jonge mensen voor de lokale politiek te interesseren", zegt ze in gesprek met entertainment nieuwszender ET. De 27-jarige actrice zal daarom het komende jaar niet acteren en gaat zich in plaats daarvan inzetten voor de non-gouvernementele organisatie Represent.Us.

Lawrence is vooral bekend als Katniss Everdeen in de Hunger Games-films. Voor haar hoofdrol in de film Silver Linings Playbook uit 2012 won ze een Oscar en Golden Globe.

Ze is een van de best betaalde Hollywood-actrices. Vorig jaar verdienden alleen Emma Stone en Jennifer Aniston meer. In 2016 stond Lawrence op de eerste plaats.

Pottenbakken

Het is niet de eerste keer dat Lawrence aankondigt tijdelijk te stoppen met acteren. In september zei ze geen plannen te hebben voor de komende twee jaar. Ze grapte toen een cursus pottenbakken te gaan volgen, maar dat werd het dus niet.

Lawrence voerde eerder al actie voor gelijke rechten voor vrouwen en deed onder andere mee aan de Women's March, een protest tegen president Trump. In 2015 was Lawrence een van de eersten die het minder betalen van vrouwelijke actrices ten opzichte van hun mannelijke tegenspelers aan de kaak stelde.