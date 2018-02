Brand in Gelders wellness-centrum onder controle

Vanmiddag heeft brand gewoed bij wellnesscentrum De Zwaluwhoeve in Hierden. De brandweer kreeg het vuur rond 17.30 uur onder controle, meldde woordvoerder Frank Schipholt van de veiligheidsregio tegenover Omroep Gelderland.

Het rieten dak is deels van het pand verwijderd. Het wellnesscentrum blijft morgen dicht.

"Er is heel veel waterschade en drie sauna's zijn verloren gegaan", vertelt woordvoerster Hester van den Bos. Alle gasten die hadden gereserveerd, zijn ingelicht.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio woedde de brand aanvankelijk op de eerste verdieping, mogelijk in de buurt van een sauna. Alle gasten konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.