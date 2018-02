Politie 'overstroomd met hulpaanbiedingen' voor 92-jarige Rotterdammer

De Rotterdamse politie zegt dat er "heel veel" hulpaanbiedingen binnenkomen voor de 92-jarige man die gisteren de politie belde omdat hij niet wist hoe hij nog eten voor zichzelf moest kopen. Hij had waarschijnlijk al dagen niet gegeten.

De hoogbejaarde man belde het alarmnummer 112 omdat zijn pinpas gestolen zou zijn. Toen agenten bij hem thuis kwamen, bleek daar een nieuwe pas klaar te liggen, die alleen niet geactiveerd was. Hij wist niet hoe hij dat moest doen. In zijn koelkast stonden alleen een potje appelstroop en een flesje koffiemelk.

'Al is het maar een praatje'

De politie is overstroomd met hulpaanbiedingen, maar wil er verder niets over kwijt. Ook de NOS krijgt veel meldingen van mensen die iets willen doen. Een vrouw schrijft dat ze graag in contact met de man komt om hem op allerlei manieren waar mogelijk te helpen. "Ik vind het namelijk verschrikkelijk en zou er alles aan willen doen om deze man te helpen, al is het maar met een praatje."

Het Nationaal Ouderenfonds wil zich ook over de man ontfermen. Mogelijk koppelt de organisatie de alleenstaande man aan een 'maatje'.