Is de roker 'slachtoffer van de tabaksindustrie'?

Waarom rookt de roker? Deze week wordt duidelijk of het Openbaar Ministerie een strafzaak begint tegen de tabaksindustrie. En bij die keuze horen een aantal principiële vragen. Want wie is waar verantwoordelijk voor?

Er is al weken veel aandacht voor de zaak, aangejaagd door advocate Bénédicte Ficq. Maar de zaak staat niet op zich. Afgelopen week verbood het Gerechtshof de rookruimtes in de horeca. En komende week opent de eerste rookvrije straat in Amsterdam. Al dat nieuws staat voor het veranderende denken over roken.

Columnist (en ex-roker) Bert Wagendorp kocht zijn eerste pakje shag toen hij veertien was voor 1,25 gulden "en een dubbeltje voor de vloeitjes". Sindsdien volgt hij de ontwikkelingen rondom de tabaksindustrie op de voet. "Ik was ook zo'n 'slachtoffer van de industrie'", vertelt hij in Met het Oog op Morgen. "Maar ik was geen slachtoffer, ik deed het omdat het stoer was. Daarna werd de roker een paria en nu dus slachtoffer van de industrie. Ik heb nooit gedacht dat het de schuld was van de industrie, maar mijn eigen stomme schuld."