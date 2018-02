Podcast #DeDag: 'Duizendste seconde meten kan helemaal niet'

Het is een ongelofelijk klein verschil: een paar duizendste seconden. Met het blote oog is het met geen mogelijkheid te zien, maar het zorgt met enige regelmatig voor sensatie in de sport. Zo werd Jorien ter Mors gisteren op negenduizendste van een seconde ingehaald door Brittany Bowe. Bij de vorige Spelen greep Koen Verweij op 0,003 seconde de gouden medaille mis.

Deze minimale verschillen lijken nauwkeurig berekend te worden, maar de wetenschappelijke basis is wankel. Dat vertelt Gerard Sierksma, emeritus hoogleraar sport en statistiek, in De Dag. "Je hebt altijd een foutmarge van drieduizenden seconden per meting, dus tussen goud en zilver zit zelfs een marge van 0,006 seconden."

Wanneer twee sporters gelijktijdig over de finish komen, is er volgens de hoogleraar niets aan de hand. "Dan heb je een foto", aldus Sierksma. Alle andere methodes om te meten zijn onbetrouwbaarder. "Zo'n transponder in de schaats bijvoorbeeld, dat is hartstikke onnauwkeurig, want je komt met de punt van de schaats over de finish."

De hoogleraar vindt daarom dat er gedeelde winst de uitkomst zou moeten zijn, zoals bij het skiën wel het geval is. "Iedereen in de schaatswereld weet van deze foutmarge af, maar er wordt niks mee gedaan. Sport is dramatiek, dus men wil nou eenmaal winnaars en verliezers kunnen aanwijzen."

"Koen Verweij had vier jaar geleden dus gewoon goud moeten krijgen", concludeert Sierksma.