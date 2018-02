Afscheid Lubbers in Rotterdamse kathedraal

Mensen die afscheid willen nemen van de vorige week overleden oud-premier Ruud Lubbers kunnen dat vanmiddag doen in de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Het publieke afscheid is daar tussen 13.00 en 19.00 uur. Lubbers overleed afgelopen woensdag op 78-jarige leeftijd.

In het kerkgebouw staat de kist opgesteld en er ligt een condoleanceregister. Morgen is er in de kathedraal een besloten herdenkingsdienst. Aansluitend is de begrafenis in familiekring.

Lubbers leidde tussen 1982 en 1994 drie kabinetten. De CDA'er was de jongste en langstzittende premier van Nederland. In 2010 trad hij nog op als informateur voor kabinet-Rutte I.