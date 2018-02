Zus van Holleeder getuigt: ik mocht tossen welk kind vermoord zou worden

15.05 uur

De rechtbank vroeg zich af waarom Sonja niet naar de politie is gestapt, toen Cor van Hout nog leefde. "Als ik toen naar de politie was gegaan, dan had ik hier niet gezeten. Als Cor een probleem heeft en ik ga praten, denkt u dan dat ik zou blijven leven?" Altijd was Sonja bang. Ze is medicijnen gaan slikken om daar mee om te kunnen gaan, "om wat vlakker te worden".

Speelde ook angst voor het verlies van vermogen een rol om tegen haar broer te verklaren, wil de rechtbank weten. "Geld speelt bij mij geen rol. Maar je moet niet eerst Cor laten doodschieten en dan om geld vragen. Het was mijn geld, toen. Het laatste wat ik hem gunde, was dat hij zijn zin kreeg."

'Vieze hond'

Holleeder is zeker niet de vriendelijke familieman die hij zegt te zijn, vindt Sonja. "Ik kan u vertellen dat dat echt niet zo is. s Middags zaten we op de bank te huilen omdat Cor was overleden en 's avonds kwam hij vragen om de aandelen in de Achterdam [prostitutiestraat in Alkmaar, red.]. Cor lag gewoon nog boven de grond. Dan ben je voor mij gewoon een vieze hond."

Naar de buitenwereld doet Holleeder zich totaal anders voor, waarschuwt Sonja. "Hij is zo'n charmante man, hij kan hier zo lief aardig en gezellig zitten. Hij windt iedereen om zijn vingertje. Iedereen denkt dan: wat een joviale jongen. Zo gaat het altijd."