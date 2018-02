Holleeder-zaak gaat weer verder: zus Sonja getuigt

12.00 uur

De advocaat van Astrid en Sonja Holleeder vindt dat de zussen achter gesloten deuren moeten worden gehoord. "Een getuige die verklaart over georganiseerde misdaad en tegen de eigen familie, heeft er recht op om niet te worden blootgesteld aan persoonlijke risico's", zegt advocaat Willem Jebbink.

Volgens hem heeft Willem Holleeder zoveel contacten in het criminele milieu dat de kans reëel is dat hij getuigen kan laten vermoorden. "De dreiging is niet beperkt tot de persoon Willem Holleeder en ook niet tot zijn leven. Wie dat op zich laat inwerken, zal concluderen dat het besluit om tegen hun broer te getuigen nauwelijks te bevatten is. Het is onverantwoord om ervan uit te gaan dat een openbaar verhoor geen nadelige gevolgen heeft voor mijn cliënten."