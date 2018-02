Granaat in Belgisch graf, begrafenis uitgesteld

In het Vlaamse Avelgem is zaterdag een begrafenis op het laatste moment uitgesteld. De delvers stuitten bij het graven van het graf op een granaat uit de Eerste Wereldoorlog.

Er is nog geprobeerd de explosievenopruimingsdienst op te roepen, maar de delvers kregen te horen dat die vandaag pas kan langskomen.

Nog een graf graven was geen optie. "We wisten niet of de obus [Vlaams voor granaat] op scherp staat", zegt een schepen in Het Nieuwsblad. "We gaan nu peilen of er nog andere obussen liggen."

De kerkdienst voor de overledene is wel doorgegaan.