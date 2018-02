Begrip en onbegrip over Transavia-staking: 'Het is nu even niet anders'

"We wachten op... weet ik veel wat", zucht een gestrande reiziger bij de Transavia-balie op Schiphol. Hij is een van de tientallen mensen die op het vliegveld afwachten of ze, ondanks de pilotenstaking bij deze luchtvaartmaatschappij, toch kunnen vertrekken.

De man had gehoopt naar huis te kunnen vliegen. Maar zijn vlucht naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, is een van de negentien gecancelde vluchten op Schiphol vanmorgen. "Het is vervelend", zegt de reiziger tegen verslaggever Joris van de Kerkhof. "We moeten een andere vlucht vinden."

Een andere reiziger verwoordt het minder subtiel: "Klote, simpel toch? Het is niet anders." Er zijn duizenden gedupeerde vakantiegangers.