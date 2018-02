Wekdienst 19/2: Sonja Holleeder getuigt, afscheid Lubbers en staking bij Transavia

Wat heb je gemist?

Opnieuw is de Brits-Amerikaanse film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri in de prijzen gevallen: de productie won vijf Bafta's, de belangrijkste Britse filmprijzen. Vorige maand was Three Billboards ook al de grote winnaar van de Golden Globe Awards.

De film gaat over een alleenstaande moeder die na de moord op haar tienerdochter confronterende teksten plaatst op aanplakborden. Regisseur Martin McDonagh noemde het passend dat in het #MeToo-tijdperk een verhaal over boze vrouwen die besluiten in actie te komen heeft gewonnen.