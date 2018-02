President Gambia schort de doodstraf op

De Gambiaanse president Adama Barrow heeft de doodstraf in het land opgeschort, meldt het Britse persbureau Reuters. Barrows had al eerder bekendgemaakt van de doodstraf af te willen.

In 2012 werden in Gambia negen doodvonnissen voltrokken wat het land op forse internationale kritiek kwam te staan. Het was toen voor het eerst in 27 jaar dat in het West-Afrikaanse land de doodstraf weer werd uitgevoerd. In Gambia staat de doodstraf op moord en 'verraad', maar ook op onder meer het bezit van 250 gram cocaïne.

Het West-Afrikaanse land werd 22 jaar geregeerd door dictator Yahya Jammeh. Die verloor in december 2016 de verkiezingen, waarna Barrow werd geïnaugureerd. In een toespraak om de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië te vieren, dit jaar 53 jaar geleden, zei Barrows dat de opschorting de eerste stap is in het proces van afschaffing van de doodstraf.

Volgens Amnesty international is de doodstraf op zijn retour in Afrika. Zo werden in opdracht van de overheid in 2016 in heel Afrika 22 mensen geëxecuteerd, in 2015 waren er dat nog 43.