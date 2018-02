Duizenden aanhangers Saakasjvili de straat op in Kiev

Duizenden aanhangers van Michail Saakasjvili zijn in de Oekraïense hoofdstad Kiev de straat opgegaan om te protesteren tegen president Porosjenko. Ze eisten dat de president opstapt. Berichten over de opkomst in Kiev lopen uiteen van drieduizend tot tienduizend betogers.

Ook in andere steden werd gedemonstreerd, vooral in het midden en westen van Oekraïne. In Kiev waren drieduizend politieagenten op de been. De Georgische ex-president Saakasjvili had opgeroepen tot de demonstratie nadat hij afgelopen week werd opgepakt in Kiev en het land werd uitgezet naar Polen. Inmiddels is hij in Nederland, met zijn vrouw Sandra die de Nederlandse nationaliteit heeft.

Saakasjvili was president van Georgië van 2004 tot 2013. Vanaf 2015 was hij kort gouverneur van de Oekraïense regio Odessa. Toen hij de regering beschuldigde van corruptie raakte Saakasjvili de Oekraïense nationaliteit kwijt. Sindsdien is hij in een felle strijd verwikkeld met Porosjenko en diens regering.