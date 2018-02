'Three Billboards' grote winnaar van de Bafta's

De Brits-Amerikaanse film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri is de grote winnaar geworden van de Bafta's, de belangrijkste Britse filmprijzen. De film van scenarist en regisseur Martin McDonagh was vorige maand ook al de grote winnaar van de Golden Globe Awards.

De film gaat over een alleenstaande moeder die na de moord op haar tienerdochter confronterende teksten plaatst op aanplakborden. McDonagh noemde het passend dat in het #MeToo-tijdperk een verhaal over boze vrouwen die besluiten in actie te komen heeft gewonnen. Veel vrouwen waren helemaal in het zwart naar de uitreiking in Londen gekomen, uit protest tegen seksueel wangedrag.

De in negen categorieën genomineerde Three Billboards Outside Ebbing, Missouri won er vijf. Behalve de prijs voor beste film, won hoofdrolspeelster Frances McDormand een Bafta. Zij kreeg eerder ook al een Golden Globe, net als Sam Rockwell, die ook nu weer de prijs voor beste mannelijke bijrol mee naar huis mocht nemen.

Nederlanders en Oscars

De Bafta voor beste mannelijke hoofdrol ging naar de Britse acteur Gary Oldman voor zijn rol als Winston Churchill in Darkest Hour. Guillermo del Toro die The Shape of Water regisseerde, mocht de Bafta voor beste regisseur meenemen. Del Toro's film was elf keer genomineerd en won drie categorieën.

Alle drie de Nederlandse genomineerden, Paul Verhoeven wiens film Elle genomineerd was in de categorie beste buitenlandse film, cameraman Hoyte van Hoytema voor zijn camerawerk in het oorlogsdrama Dunkirk en visagist Arjen Tuiten voor zijn werk in de film Wonder, grepen naast de prijzen.