Prijswinnende cabaretier: eigenlijk is iedere Nederlander een gelukstreffer

Hij kreeg twee sneetjes brood met jam. Farbod Moghaddam weet nog precies hoe het 25 jaar geleden was toen hij als 5-jarige met zijn familie in een cellencomplex op Schiphol zat. Hij gebruikte zijn vlucht uit Iran naar Nederland als inspiratie voor een cabaretvoorstelling en won daar gisteren het Leids Cabaret Festival mee.

"Het is een verhaal dat uit mijn hart komt. Ik vertel het vanuit mezelf, de ogen van een 5-jarig jochie", vertelt Moghaddam een dag na de finale. "Het eerste dat we in Nederland meemaakten, was dat we in een cel belandden op Schiphol. Mijn voorstelling is doordrenkt van optimisme, maar daaronder ook heel cynisch en cru. Ik geef iets negatiefs een positieve draai."

Krankzinnige dingen

Humor is voor Moghaddam (30) altijd een tweede natuur geweest. Of zijn Iraanse achtergrond daar een rol bij speelt, weet hij niet zeker. "Misschien het temperament, misschien de situaties waarin we zaten, dat is een familievraagstuk waar ik me nooit aan heb gewaagd."

In elk geval heeft zijn verleden als vluchteling de cabaretier geholpen om de boel te relativeren. "Soms maakten we krankzinnige dingen mee. Dat kon ik met humor een plekje geven. Zo houd ik het voor mezelf ook luchtig."