President centrale bank Letland opgepakt in corruptieonderzoek

Het hoofd van de centrale bank van Letland is opgepakt in een onderzoek naar mogelijke corruptie en witwassen. Dat heeft premier Kucinskis van de Baltische staat laten weten. Waar bankpresident Ilmars Rimsevics precies van verdacht wordt, is niet bekendgemaakt.

Op de Letse staatstelevisie was te zien hoe Rimsevics gisteravond aankwam bij het kantoor van de Letse anticorruptie-autoriteit. Vanochtend zou hij daarvandaan zijn weggevoerd met een busje. Vrijdag zouden zijn huis en zijn kantoor al zijn doorzocht.

Vanwege zijn functie als bankpresident van euroland Letland is Rimsevics ook lid van het bestuur van de Europese Centrale Bank. De ECB wil niet reageren op de arrestatie van Rimsevics.

Tijdelijk aftreden

Sinds 2001 staat Rimsevics (52) aan de leiding van de centrale bank. In een persconferentie riep de Letse minister van Financiƫn de bankpresident op om terug te treden zolang het onderzoek naar hem loopt.

In de Letse bankensector komen de laatste jaren geregeld corruptie- en witwaszaken aan het licht. Zwart geld uit Rusland wordt vaak witgewassen via Letse banken.