Fransman en dochter (11) komen om door lawine

In de Franse Alpen zijn een Franse man van 44 en zijn 11-jarige dochter bij het skiën om het leven gekomen. Ze werden in Val d'Isère op een hoogte van 3000 meter getroffen door een lawine.

De Parijse vader en dochter maakten deel uit van een groep wintersporters, die ondanks het risico op lawines op een gesloten piste aan het skiën waren.

In de Zwitserse Alpen was eerder op de dag paniek over een melding over tien skiërs die na een lawine zouden worden vermist. Het bleek dat acht van hen ongedeerd waren en twee lichtgewond. Ook daar was opgeroepen tot voorzichtigheid vanwege lawinegevaar.