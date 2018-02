Grote brand in belangrijke boeddhistische tempel Tibet

In de Chinese regio Tibet heeft een grote brand gewoed in een belangrijke boeddhistische tempel. De ruim 1300 jaar oude Jokhang-tempel wordt gezien als het spirituele hart van het boeddhisme in Tibet.

Bij de brand vielen geen slachtoffers. Hoe groot de schade is aan het gebouw, is niet duidelijk. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua werd de brand, die zaterdagavond uitbrak, snel geblust en zijn er geen relikwie├źn verloren gegaan.

Britse media melden echter dat de Chinese informatie mogelijk niet volledig is en dat veel Tibetanen vrezen dat de schade enorm is. Zo berichtte Xinhua pas uren nadat de brand was uitgebroken voor het eerst over de brand, terwijl de rookpluim van kilometers afstand zichtbaar was.

Werelderfgoed

De Jokhang-tempel, in de hoofdstad Lhasa, is een van de populairste toeristische attracties in Tibet en staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. De tempel is een belangrijk bedevaartsoord voor Tibetaanse boeddhisten. Het terrein van de tempel beslaat zo'n 25.000 vierkante meter en het bouwwerk heeft vier verdiepingen.

Tibet is een autonome regio in China, maar het centrale gezag in Peking heeft er veel macht. Het gebied wordt voor westerse journalisten dichtgehouden.